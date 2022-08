Portugal com maior percentagem de área ardida na Europa

Portugal é o país com maior percentagem de área ardida na Europa em relação à dimensão do país, indicam os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). A área ardida no país desde janeiro já ultrapassou os 84 mil hectares de mato e floresta. Portugal está no topo da percentagem de área ardida e é o terceiro com maior área ardida, atrás de Roménia e Espanha.

Os números do Sistema de estimativas do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 700 mil hectares queimados, fazendo deste o segundo pior ano de incêndios no continente desde que há registo. No entanto, em declarações à Renascença, o climatologista Carlos da Câmara defende que a leitura tem de ser feita normalizando a área total e, nesse capítulo, Portugal está em primeiro lugar, registando a maior percentagem de área ardida este ano. Quase 1% de todo o território português ardeu em 2022, com o país a aproximar-se da média nacional de 1,05%. Neste capítulo, Roménia e Espanha surgem muito abaixo de Portugal, com 0,6% e 0,5%, respetivamente.

A área ardida este ano representa 0,15% da União Europeia e corresponde a quase o triplo do tamanho do Luxemburgo ou 10% da Irlanda. Nenhum outro ano tinha visto uma quantidade tão elevada de terra queimada na Europa até meados de agosto. A área ardida em Portugal até está terça-feira já triplicou a de todo o ano passado, quando arderam cerca de 26 mil hectares, mas muito abaixo da área ardida no pior ano do país no que diz respeito a incêndios: 2017, quando arderam 564 mil hectares, mais de metade de toda a área ardida na Europa nesse ano.

Até esta terça-feira foram queimados mais de 84 mil hectares de mato e floresta, fazendo de 2022 o 4.º ano com maior área ardida da última década. Apenas os anos de 2017, 2016 e 2013 registaram um maior território queimado. Ainda assim, este ano está para já foram do top10 de anos com maior área ardida. O ano de 2017 foi o pior em termos de área ardida em Portugal, quando as chamas destruíram 564 mil hectares, com o incêndio em Seia, no distrito da Guarda, a ser o incêndio com mais hectares ardidos (mais de 43 mil). Segundo o ICNF, mais de 27 mil hectares arderam nos incêndios de Pedrógão Grande. Só dois anos conseguem equiparar-se à área ardida neste ano, quando foram queimados 426 mil hectares em 2003 e 338 mil hectares, em 2005.