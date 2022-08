Acidente com helicóptero de combate a incêndios

O operador do helicóptero acidentado já garantiu a sua substituição por outro aparelho "da mesma tipologia durante a manhã do dia 10 de agosto".

"As seis pessoas (1 Piloto Comandante e 5 militares da UEPS) que compõem a guarnição do meio aéreo encontram-se todas bem fisicamente", avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado enviado à Renascença .

Um helicóptero de combate a incêndios sofreu esta terça-feira, pelas 19h00, um acidente durante as operações de ataque ao fogo que lavra na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, em plena na Serra da Estrela.

De acordo com a ANEPC, foram de imediato mobilizados meios de socorro, bem como um Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais para proteção do helicóptero "face à sua proximidade a uma das frentes do incêndio".

O incêndio da Covilhã, que deflagrou no sábado de madrugada, está a ser combatido por mais de 800 operacionais, apoiados por perto de 300 viaturas.

Quatro pessoas sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros no incêndio da Covilhã. Os feridos são três bombeiros e um sapador florestal, revelou em conferência de imprensa António Ribeiro, comandante operacional do Centro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



A tarde desta terça-feira fica também marcada pela retirada de 26 pessoas das suas casas em Verdelhos, na Covilhã, devido à ameaça das chamas.



O incêndio deflagrou às 3h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.



Antes do acidente desta terça-feira com um helicóptero na Covilhã, a 15 de julho, um piloto morreu na queda de um avião de combate a incêndios na zona de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.