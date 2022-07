Incêndios. Piloto morre em queda de avião em Foz Côa

"Um avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, caiu esta tarde, enquanto operava no Teatro de Operações do incêndio em Torre de Moncorvo, Bragança, tendo o alerta sido dado pelas 19h55. Há a registar uma vítima mortal, o comandante-piloto da aeronave", refere a ANEPC.

Segundo a Proteção Civil, "foram, de imediato, acionados todos os meios, em conformidade com o previsto no protocolo aplicável".

O Presidente da República apresenta as condolências à família e diz que vai estar presente no funeral.

Marcelo Rebelo de Sousa elogia o trabalho de todos os operacionais envolvidos no combate aos incêndios.

“São heróis e não se imagina às condições em que têm de atuar, muitas vezes imprevisíveis, durante dias e dias”, sublinha o chefe de Estado.

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou, através da rede social Twitter, a morte do piloto do avião de combate a incêndios que se despenhou esta sexta-feira em Vila Nova de Foz Côa.



António Costa envia “as mais sentidas condolências” à família e amigos.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo. Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos", escreve Costa.