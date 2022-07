Vai concorrer ao Ensino Superior? Primeira fase começa agora

Começa esta segunda-feira a primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. É a primeira de três fases, a segunda decorre em setembro e a terceira em outubro.

Milhares de estudantes de todo o país concorrem as cerca de 55 mil vagas para universidades e politécnicos do ensino superior público, num ano marcado por cursos financiados pelo Plano de Recuperação e Resilência.

Começa hoje esta fase, vai até que dia e como é o resto do calendário?

Esta primeira fase e prolonga-se até dia 8 de agosto. As colocações desta primeira fase são divulgadas no dia 11 de setembro. A segunda fase começa no dia logo a seguir, dia 12 e vai até 23. A terceira fase será já em outubro, de 7 a 11. Cada aluno pode concorrer a um máximo de seis opções, ordenadas por preferência.

Como é que os candidatos concorrem?

Através de um sistema online, no portal da Direção-Geral do Ensino Superior. Os candidatos podem fazer autenticação através do cartão de cidadão ou através da Chave Móvel Digital. Em alternativa, podem pedir uma senha de acesso que recebem através de email. A senha de acesso só é válida por um ano, portanto se o candidato já tiver passado por este processo em anos anteriores, tem de pedir uma senha nova.

Quantas vagas há este ano?

De acordo com o Ministério da Ciência e Ensino Superior, para esta primeira fase foram disponibilizadas quase 55 mil vagas, o que significa um aumento de 2,6% face ao número de vagas disponíveis o ano passado também na primeira fase. As universidades e politécnicos do interior aumentaram 3,8%, acima do aumento de 2,5% nas outras regiões do país.

As vagas chegam para todos?

Normalmente, não. O ano passado, por exemplo, só na primeira fase concorreram 64 mil estudantes. Teremos de aguardar mais uns dias para ver quantos são os candidatos ao concurso deste ano.

Qual é o curso com mais e menos vagas?

O curso com maior número de vagas é Direito, na Universidade de Lisboa. São 445, as mesmas que em 2021. Na outra ponta da lista, com apenas 10 vagas cada, estão quatro cursos: Matemática; Engenharia e Técnicas Afins; e Biologia e Bioquímica, todos na Universidade de Évora, e ainda Ciências Empresariais, no Politécnico de Coimbra. Pode consultar e pesquisar aqui a tabela de vagas por curso e a média de entrada do último colocado em 2021.

Temos ouvido muitas vezes problemas com falta de médicos e professores. Para estes cursos, há mais vagas este ano?

A tutela garante que sim. Para Medicina há cerca de 1.500 vagas, já para as licenciaturas em Educação Básica, o número de vagas aumentou 7%, ou seja, mais 56 vagas do que no ano passado. No concurso deste ano, há também 22 cursos novos apoiados plo Plano de Recuperação e Resiliência, com ofertas por exemplo nas áreas da Matemática e Ciências.

Este processo de candidaturas ao Ensino Superior é igual para o público e privado?

Não, o processo que começa agora e que passa plo portal da Direção-Geral do Ensino Superior é só para as universidades e politécnicos públicos. Os estabelecimentos de ensino privado têm calendários e procedimentos próprios. O Ministério aconselha os alunos, antes de se inscreverem no privado, que verifiquem a situação legal do estabelecimento de ensino e do curso.