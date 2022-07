​Portugal assolado por "fogos com intensidade nunca vista"

Vinte e cinco mil dos 38 mil hectares de área consumida pelas chamas deste o início do ano foram adicionados na última semana, com temperaturas escaldantes registadas em Portugal.

“Quando temos campos de golfe a arder no Algarve, quer dizer que foram atingidos níveis de stress nunca vistos e isso só devido às condições meteorologicamente excepcionalmente gravosas como aquelas que assolaram Portugal nos últimos cinco dias”, sublinha.

Em declarações à Renascença , o especialista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa fala numa "combinação explosiva" da seca com a onda de calor.

O climatologista Carlos da Câmara afirma que Portugal está a ser assolado por "fogos com uma intensidade nunca vista".

Carlos da Câmara diz que num incêndio registado esta sexta-feira, em Montesinho, a energia libertada chegou aos 950 megawatts, “mais de três barragens da Aguieira em termos de energia por unidade de tempo”.

O caráter mais potente e imprevisível dos incêndios dificulta o pré-posicionamento de meios.

Nos últimos anos “as forças de combate, de antemão, sabiam onde é que poderia haver esses fogos com maior dificuldade em ser combatidos e já estavam previamente posicionadas. Nesta altura, é mais complicado porque o inimigo está em toda a parte e é muito difícil combater o fogo, porque depois do ataque do inimigo dificilmente ele vai ser dominado nos dias seguintes”, sublinha o climatologista.

Outro problema são as noites tropicais, com temperaturas de 25 e mais graus, com pouca humidade e vento, afirma Carlos da Câmara.