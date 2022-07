Incêndios. “Governo fez bem em levantar bandeiras a dizer: atenção, portugueses, comportem-se”

Tiago Oliveira, responsável pela Agência de Gestão de Fogos (AGIF), diz que a atitude do Governo, de decretar situação de contingência, é a mais adequada, perante a atual situação do país.

Em declarações à Renascença este sábado, diz: “O país e o Governo aprendeu. Fez muito bem, por antecipação, levantar as bandeiras a dizer: atenção, portugueses, comportem-se. Acho que a mensagem é essa. Não façam fogo, não usem máquinas.”

Tiago Oliveira lembra que a grande maioria dos incêndios destas últimas horas é provocada pela negligencia das populações.

“Estamos com 146 incêndios. Mais de metade, dois terços, poderiam ter sido evitados. Resultam do uso do fogo, maquinaria em situações que não devia ser usada, beatas atiradas, máquinas de corte”, afirma.