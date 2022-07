Incêndios. Governo decreta situação de contingência

O Governo decretou a subida do nível de alerta para situação de contingência entre os dias 11 e 15 de julho. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em conferência de imprensa, este sábado.

"Isto significa que temos condições de cariz preventivo para podermos ativar automaticamente e preventivamente todos os planos de emergência e proteção civil em todos os níveis territoriais", disse.



Segundo o governante, a decisão é motivada pelo número crescente de fogos pelo país e a previsão de “agravamento das condições meteorológicas”.

“Todos os meios de que o país dispõe ficarão sob coordenação da ANEPC”, disse José Luís Carneiro.

Nos próximos dias, irá ser feito um reforço de até 100 equipas de bombeiros, revelou ainda.

Segundo o ministro, que falava numa conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa), após se reunir com os restantes governantes, por enquanto mantém-se a situação de alerta decretada pelo Governo na quinta-feira, uma vez que as previsões apontam que os piores dias serão segunda, terça e quarta-feira.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), há 125 incêndios ativos neste momento em Portugal.