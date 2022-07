Ministro da Educação. "Bons resultados" do Ranking das Escolas devem levar a "estratégias concretas"

O ministro da Educação, João Costa, enaltece o que considera ser a boa prestação dos estabelecimentos de ensino, visível na edição deste ano do Ranking das Escolas , que tem por base os resultados dos exames do secundário realizados em 2021.

Em 2021, recorda o ministro da Educação, “já se puderam construir provas de raiz, tendo em conta a introdução de itens em facultatividade para acautelar o facto de haver circunstâncias diferentes de aprendizagem por parte dos alunos e isso levou a uma distribuição mais normal dos resultados”.

No Ranking das Escolas de 2021, divulgado, esta sexta-feira, as médias dos exames no secundário desceram em quase todas as escolas e a diferença entre público e privado mantém-se vincada.

Pelo terceiro ano consecutivo não há nenhuma escola pública no top 30. Depois de seis anos com o mesmo líder, há agora uma nova escola privada no primeiro lugar do Ranking das Escolas 2021.



O Ranking das Escolas 2021 serve de transição entre um ano especial de mudanças estruturais no sistema de ensino em Portugal e o período pré-pandemia.