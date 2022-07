Incêndios. Aldeia evacuada no concelho de Ourém

A aldeia de Barrocaria, na freguesia de Cercal, foi evacuada por causa do incêndio que deflagrou esta sexta-feira no concelho de Ourém, no distrito de Santarém.

A informação foi avançada esta noite à Renascença pelo CDOS de Santarém.

Pelas 21h50 desta sexta-feira, 119 bombeiros e 36 viaturas combatiam as chamas.

Também no concelho de Ourém, há um outro fogo que está a obrigar ao corte da Estrada Nacional 356, indica o CDOS de Santarém.

Este incêndio deflagrou na quinta-feira, pelas 16h30. No terreno estão mais de 600 bombeiros e 181 viaturas.

Os vários incêndios desta sexta-feira provocaram 17 feridos ligeiros em diferentes pontos do país, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.