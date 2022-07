Incêndios provocaram 17 feridos ligeiros, 15 são bombeiros

Os vários incêndios desta sexta-feira provocaram 17 feridos ligeiros em diferentes pontos do país, avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O comandante André Fernandes confirma que, entre os feridos ligeiros, por inalação de fumo e exaustão, encontram-se 15 bombeiros e dois civis.

"A situação com maior relevo durante a tarde deu-se o capotamento de um veículo de combate a incêndios do corpo de bombeiros voluntários de Leiria, com registo de três feridos ligeiros".

No incêndio que lavra desde ontem no concelho de Ourém ficaram feridas 13 pessoas, disse à Renascença fonte do CDOS de Santarém.

Os feridos são 11 bombeiros e dois civis, que tiveram que ser assistidos devido a inalação de fumo e exaustão.

No incêndio na freguesia da Maceira, concelho de Leiria, três bombeiros ficaram feridos na sequência do despiste da viatura onde seguiam.

Segundo o vereador da Câmara de Leiria Luís Lopes, que tem, entre outros, o pelouro da Proteção Civil, os três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital, "mas apenas por precaução e para exames de diagnóstico".