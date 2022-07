Este colégio colocou quase metade dos finalistas em Medicina e é o novo líder do Ranking das Escolas

Veja também:

A sexta-feira é dia de jogo de futsal entre os alunos do secundário e os professores do Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, o novo líder do Ranking das Escolas 2021. Rui Azevedo é o diretor pedagógico do colégio e um dos avançados da equipa.

“Jogamos futsal num pavilhão aqui da região. Este ano os professores estão a perder. Mas, nos outros anos, tínhamos um 'score' um pouco acima. Este ano eles são melhores - ou nós temos mais um ano”, brinca o responsável.

É o mesmo ambiente que se tenta manter, também, dentro da escola, até porque, como diz o membro da direção, existe mais do que “simplesmente a média de testes”.

“O que tentamos fazer é conhecer o aluno na sua totalidade. Perceber que há outras dimensões que vão para além da escola e, ao fim de algum tempo, conseguimos ter um balanço se o aluno está melhor ou consegue dar respostas melhores”, explica.

Para isso, conta - e muito - a estabilidade do corpo docente, uma das “chaves do sucesso” do colégio, fundado em 2011, que consegue, pela primeira vez, o primeiro lugar do ranking das escolas, reconhece Rui Azevedo. O “ambiente familiar” da escola também faz a diferença, acrescenta.

“Conhecemos as crianças, as famílias e até conseguimos antecipar crises. As famílias têm abertura para partilharem informação mais sensível para podermos atuar”, descreve. Por isso, “conseguimos perceber quando estão tristes, mesmo, sem falarem”.