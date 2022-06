Transtejo e Soflusa. Plenários e supressões afetam ligações no Tejo

Os passageiros das ligações fluviais no Tejo feitas pela Transtejo e Soflusa vão ter problemas adicionais para fazer a travessia na quarta e quinta-feira, por causa de plenários de trabalhadores.

Na quarta-feira, dia 29, os trabalhadores da Transtejo reúnem-se em plenário entre as 14h30 e as 17h30, afetando as ligações entre o Cais do Sodré e Cacilhas, Montijo e Seixal, além da carreira Trafaria-Porto Brandão-Belém.

Na quinta-feira são os trabalhadores da Soflusa a reunir-se entre as 14h00 e as 16h00, interrompendo as ligações entre o Barreiro e Lisboa.

A estas interrupções por reuniões de trabalhadores juntam-se supressões de serviços que estão a ser feitas há vários meses e que se intensificaram nos últimos tempos.

Por exemplo, na Soflusa, a empresa aumentou o número de supressões de carreiras nos dias úteis. Ontem foram 13 em cada sentido, tal como hoje. E amanhã, são 12. A informação vai sendo atualizada dia a dia, mas em cima da hora.

Supressões que acontecem por falta de trabalhadores para completar as equipas que têm que ter, obrigatoriamente, um mestre, um maquinista e dois marinheiros.