Porto autoriza que coração de D. Pedro IV fique temporariamente no Brasil

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou, esta quarta-feira, que o coração do rei D. Pedro IV, que se encontra depositado na Igreja da Lapa, pode seguir para o Brasil, onde ficará temporariamente.

"É com enorme honra que anuncio que autorizo que o coração de D. Pedro IV, de Portugal, seja transladado para o Brasil", refere Rui Moreira.

A transladação do coração de D. Pedro, no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, foi autorizada mesmo antes de estar concluído o processo de exame técnico levado a cabo pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

"Serei eu mesmo a garantir e a acompanhar o transporte deste importante tesouro da cidade, bem como irei assegurar que o vaso onde se encontra o coração do imperador do Brasil seja devidamente selado, bem como com um conjunto de garantias legais que terão de ser apresentadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, pois será exigido um compromisso de estado entre os dois países irmãos."

Uma das exigências colocadas é a do coração de D. Pedro seguir na cabine do avião e não no porão.



Ainda não são conhecidas as datas da tansladação, mas Rui Moreira já fez saber que seguirá nessa viagem.