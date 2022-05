Envio de coração de D. Pedro para o Brasil apreciado após exame técnico

A transladação do coração de D. Pedro, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, só será apreciada depois de concluído "o processo de exame técnico", afirmou a Câmara do Porto, confirmando ter recebido o pedido oficial.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara do Porto confirmou hoje ter recebido o pedido oficial do Governo brasileiro para a transladação do coração de D. Pedro, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

A autarquia portuense salientou ainda que o assunto só será apreciado "depois de concluído o processo de exame técnico do coração", que está a ser levado a cabo pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

"Em devido tempo, o assunto será apreciado em reunião de executivo municipal e, posteriormente, pela Assembleia Municipal do Porto, órgão autárquico ao qual caberá a decisão final sobre a transladação temporária do coração de D. Pedro para o Brasil", acrescentou a autarquia.

O embaixador brasileiro George Prata, um dos coordenadores das comemorações, disse hoje que o governo do seu país já enviou um pedido oficial a Portugal para a trasladação do coração de D. Pedro.

Questionado pela Lusa sobre se o pedido oficial para a trasladação do coração do monarca já tinha sido feito pelo governo brasileiro ao Executivo português, George Prata respondeu: "Sim, já".

Até agora, só existiam contactos preliminares com as autoridades locais guardiãs do coração, a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa e a Câmara Municipal do Porto, como explicou o diplomata no início de maio em declarações à Lusa.

"Temos ainda uma expectativa de que o coração possa vir. Seria bom para a comemoração conjunta do Brasil e Portugal do bicentenário", porque D. Pedro foi "uma personalidade importante para os dois lados", frisou o embaixador.