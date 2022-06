Hospital Garcia de Orta sem Urgência de Ginecologia/Obstetrícia esta noite

Segundo a nota enviada às redações, durante este período “as grávidas devem dirigir-se/serão encaminhadas para outras unidades da rede, nomeadamente para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM), assim como para as maternidades da cidade de Lisboa que, no referido período, estarão a funcionar com normalidade”.

As urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão estar encerradas entre as 20h00 desta terça-feira e as 8h00 de quarta, dia 15. A informação é avançada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Em causa está a falta de médicos especialistas, que tem levado vários hospitais a encerrar temporariamente as urgências, sobretudo na área de Obstetrícia/Ginecologia.

Na sequência dos constrangimentos ocorridos durante o fim de semana, a ministra da Saúde reuniu-se de emergência com várias entidades do setor e anunciou um plano de curto prazo, de contingência, para colmatar a falta de profissionais – plano que não foi acolhido com entusiasmo da parte dos representantes dos médicos e que a Ordem encara com alguma cautela, expectante no que diz respeito à contratação dos jovens médicos.

250 partos em fim de semana prolongado

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo informa ainda, na mesma nota, que no dia 13 de junho foram realizados 58 partos nas maternidades dos 13 hospitais/centros hospitalares com essa valência no país.

“Assim, entre 10 e 13 de junho, período excecional de feriados, nas maternidades da Região de Lisboa e Vale do Tejo, foram efetuados 250 partos, o que atesta o funcionamento em rede das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.