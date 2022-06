Cuidadores informais. Iniciativa legislativa promove alargamento do estatuto e dos apoios

A Associação Nacional de Cuidadores Informais apresentou neste sábado uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos que tem como objetivo conseguir que, no Parlamento, sejam discutidas alterações ao Estatuto do Cuidador Informal, de forma a alargar e facilitar o acesso dos cuidadores.

Neste momento, são uma pequena parte dos cuidadores é que tem acesso ao estatuto aprovado em setembro de 2019, diz à Renascença Liliana Gonçalves, presidente da associação.

“Aquilo que nos motivou a apresentar esta iniciativa legislativa de cidadãos é que, de facto, nós continuamos a ter critérios que excluem cuidadores informais no acesso ao benefício das medidas de apoio. Muitas destas medidas – à exceção do subsídio ao cuidador informal – não estão a ser implementadas e, portanto, pretendemos que sejam identificadas e reconhecidas as diferentes necessidades dos cuidadores informais, a simplificação dos procedimentos administrativos e, portanto, que haja acesso e equidade a esta resposta”, explica.

A iniciativa foi apresentada na sessão que assinala os quatro anos de constituição da Associação Nacional de Cuidadores Informais – Panóplia de Heróis. Entre os objetivos a atingir está o de que o estatuto também seja reconhecido a cuidadores não familiares, mas que têm alguma relação de proximidade com a pessoa cuidada.