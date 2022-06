Nova greve. Metro de Lisboa parado 24 horas a 26 de junho

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa vão fazer uma greve de 24 horas no dia 26 de junho. A decisão foi tomada no plenário realizado quarta-feira.

A paralisação começa a ter efeitos ao fim da noite de 25 de junho, dia de Rock in Rio, e prolonga-se para o último dia do festival.

Em declarações à Renascença, Nuno Fonseca, do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, lembra que "ainda está a decorrer uma greve ao tempo extraordinário, o que, na prática, implica, por exemplo, que nas festas populares em Lisboa não haja aquele prolongamento para além da uma da manhã".

Os trabalhadores querem "rápida admissão de novos trabalhadores, aumentos salariais dignos e progressão nas carreiras", lê-se n a informação distribuída entre os funcionários da empresa.