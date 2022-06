Do reencontro com o avô à nova vida em França. Família de refugiados deixa Portugal

Depois de dois meses de encontros, a família de Natalya e de Tatyana Ignateva não conseguiu abrir a porta de casa para receber a Renascença. Mudaram-se com as crianças e o avô para Estrasburgo, em França, deixando Lisboa no dia 25 de maio – dez dias depois de o avô da família, Sergiy, ter chegado a Portugal. É na cidade francesa junto à fronteira com a Alemanha que estão os amigos que tinham em Odessa e a madrinha de Natalya. A família está a viver com as três crianças (Dmytro, Diana e Olessya) e com as duas cadelas (Santa e Uma) num hotel. “Agora a família está feliz, por estar junta e segura”, conta Natalya. A ida para França fez com que a família desse vários passos para trás e voltasse a repetir um ciclo já vivido em Portugal: estão novamente a passar por um processo de registo, para depois voltar a procurar casa, trabalho e escola para as crianças. “É muito cedo para falar em adaptação. Estamos com amigos ucranianos e esperamos que isso nos ajude a adaptar à vida em França”, diz Natalya, avançando que a família já está a receber ajudas do Governo francês. “Em Estrasburgo, temos os nossos amigos de Odessa” Em Estrasburgo, a família sente-se mais aconchegada pelos amigos e família que fugiram de Odessa e que vivem na cidade francesa há várias semanas. Apesar de estarem novamente a viver numa bolha com contactos e amigos próximos, a família continua a sentir falta de casa – Odessa, na Ucrânia. De acordo com Natalya, “três meses não são suficientes para que alguém se consiga adaptar à mudança de vida”. Cem dias depois de terem deixado a Ucrânia, a família não consegue prever como vai estar daqui a uns meses. “Não sabemos o que vai acontecer amanhã ou se as nossas casas vão sobreviver”, diz Natalya.

“Sentimos falta da Ucrânia e queremos ir para casa” Três meses depois de deixarem a cidade onde cresceram, as saudades começam a apertar. Mas a incerteza sobre quando vai ser o fim da guerra, faz com que esta família não faça planos por muito tempo. “Talvez vivamos em França, talvez voltemos para casa... a guerra não nos ajuda a fazer planos por muito tempo”, lamenta Natalya. A mãe de Diana, Dmytro e Olessya diz que as crianças estão felizes em Estrasburgo por terem a família reunida. O pai e marido de Natalya continua a trabalhar em alto mar. As cadelas – Santa e Uma – também se estão adaptar bem à nova cidade: “comem, dormem e passeiam várias vezes por dia”, diz Natalya. A avó Tatyana voltou a ter a companhia do marido Sergiyv que, quase três meses depois do início da guerra, conseguiu sair do país. Da linha de combate para Portugal. Reencontro com o avô “Estava em casa muito triste”, começa por contar Sergyiv, que ainda não esqueceu o toque das sirenes que tocavam e das bombas que caíam constantemente em Odessa. O avô da família tem 57 anos e era médico. Quando a família saiu da Ucrânia, foi obrigado a ficar pela lei marcial. Durante três meses, foi um dos nomes na lista de militares das forças ucranianas. Não se quis alongar sobre o que viveu em Odessa. Infelizmente, ou felizmente, passou por problemas de saúde nos últimos meses na Ucrânia – problemas que lhe garantiram um atestado médico e uma autorização para sair da Ucrânia. Sergiy foi operado ao coração e, com o estado de saúde a deteriorar-se, foi internado no hospital de Odessa, no início do mês de maio. Os médicos acabaram por lhe passar um atestado que lhe permitia sair da Ucrânia. Assim que conseguiu o atestado, Sergiyv meteu pés ao caminho para vir ter com a família a Portugal. Em apenas três dias, conseguiu deixar Odessa, passar a fronteira e chegar a Lisboa. O reencontro com a família aconteceu no dia 15 de maio. “Cheguei a Portugal, normalmente. Estou feliz por estar novamente com a minha família” Para trás, Sergiy deixou a casa e os bens que a família mantém em Odessa. “A nossa casa estava intacta”, diz Sergiy, recordando o rasto de destruição na cidade que descreve como “perturbador”. De acordo com o avô, as pessoas que ficaram em Odessa “viviam com medo dos ataques que aconteciam de minuto a minuto”. Ainda assim, apesar de ter assistido à destruição, Sergiyv tem esperança de poder voltar ao seu lar.