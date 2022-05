Aeroporto de Lisboa. Plenário de trabalhadores do SEF afeta 4.500 passageiros

Uma uma reunião de trabalhadores realizada, este domingo, por um dos três sindicatos do SEF, entre as 6h00 e as 9h00, provocou constrangimentos na área das chegadas do Aeroporto de Lisboa.

De acordo com estimativa da ANA Aeroportos, esta reunião de trabalhadores terá afetado mais de 4.500 passageiros.

Os passageiros de voos que chegam de fora da europa .. estão a esperar entre quatro a cinco horas no controlo dos passaportes ..

"Nesse intervalo de tempo foi possível assegurar os serviços mínimos, nos termos da lei", diz o SEF num esclarecimento escrito à Renascença.



A mesma entidfade diz ainda que como ocorre nestas situações, o SEF comunicou antecipadamente à ANA Aeroportos e às companhias aéreas, "tendo a primeira efetuado um alerta sobre a mesma, no sítio do aeroporto, para a possibilidade de constrangimentos no controlo de fronteiras".



"A Direção Nacional do SEF é alheia a esta iniciativa que decorre do exercício de direitos sindicais", remata aquele serviço.