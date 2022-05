Proposta de alargamento da gratuitidade das creches chumbada no Parlamento

Voltou a ser chumbada, nesta quinta-feira, a proposta do PCP para garantir o alargamento da gratuitidade das creches a todas as crianças, já no próximo ano letivo, independentemente dos escalões.

O diploma foi chumbado com os votos do PS, PSD e Iniciativa Liberal.

No Parlamento, a deputada Diana Ferreira pediu um compromisso do Governo com a implementação de uma rede pública de creches a curto prazo “para responder à enorme carência de vagas em todo o território nacional” e “garantir às crianças o seu direito a frequentar a creche”, bem como “assegurar que as famílias não têm custo com o acesso a este equipamento social”.