Metadados. Investigação criminal vai usar base de dados das operadoras

Assim, “não vamos manter dados conservados com base num ano para a finalidade criminal, vamos sim aceder às bases de dados que, no seu dia a dia, na sua atividade corrente, as operadoras já utilizam”.

“A proposta de lei que agora o Governo aprova, e que teve por base um trabalho de um o grupo de trabalho, vem regular o acesso aos metadados referente a comunicações eletrónicas” e “o que esta proposta apresenta não é a criação de uma base de dados específica para a investigação criminal”, mas o acesso “às bases de dados que hoje já existem e que são mantidas pelas operadoras no exercício da sua atividade comercial”.

Na conferência de imprensa a seguir à reunião do executivo, Catarina Sarmento e Castro explicou que se aprovou “uma mudança de paradigma”.

E depois do chumbo do Tribunal Constitucional a no(...)

Catarina Sarmento e Castro diz que o Governo estudou a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e que procurou “chegar a alguns que aí constam”.

No que toca às considerações do Tribunal Constitucional, a ministra explicou que o que os juízes sancionaram “foram normas que diziam respeito a uma base de dados específica, conservada durante um ano para fins de investigação criminal em relação a todas as pessoas indistintamente”.

Daí, a mudança de paradigma. “O que se faz, não é a criação de uma base de dados autónoma para estes fins e cujos dados não tinham interesse para as operadoras”, mas sim usar as informações que as operadoras, “para prestarem o seu serviço, têm de ter e conservar”.

Assim, “o que vamos permitir é que, através das autoridades judiciárias, se possa aceder a essas informações” e “vai-se aceder a essas informações para se combater o terrorismo, a criminalidade organizada, o tráfico de droga”, reforçou.