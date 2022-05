🔴 Direto. Conferência “Pós-Pandemia, Recuperação e Resiliência do Pilar Social"

Depois de tudo o que vivemos nos últimos dois anos nada voltará a ser como dantes no setor económico e social em Portugal. Como resistiu o pilar social? O que aprendemos e o que podemos fazer para recuperar depois da crise deixada pela Covid-19? No Pós-Pandemia que novos desafios se colocam às instituições sociais, qual o papel do poder local? Descubra a resposta a estas e outras perguntas nesta Conferência “Pós-Pandemia, Recuperação e Resiliência do Pilar Social em ano de descentralização de competências”.



Um ano após a Conferência “Pandemia: Respostas à Crise”, a Renascença e a Câmara Municipal de Gaia voltam a associar-se para debater a recuperação e resiliência do pilar social.

Esta quinta-feira, entre as 09h00 e as 13h00, personalidades do setor social e autarcas de vários pontos do país reúnem-se no Auditório da Assembleia Municipal de Gaia para debater medidas e respostas eficazes aos maiores desafios sociais Pós-Pandemia. Assista a este debate tão importante para o futuro de Portugal.