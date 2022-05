É preciso investigar aumento de mortalidade por Covid-19, diz especialista

Na opinião de Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular, as vacinas administradas já estão desatualizadas, mas admite que, se não tivesse havido vacinação contra o SRAS-Cov-2, os números – já de si negros – seriam ainda piores.

“Convém não esquecer que as vacinas foram desenvolvidas para a primeira variante a aparecer na Europa – depois disso já veio a variante do Reino Unido, já tivemos a variante Delta, agora temos a Ómicron com as suas subvariantes e, portanto, há alguma perda natural da imunidade, porque a vacina foi concebida para a variante original”, explica.

“Mesmo assim, mantém uma proteção válida e, se não fosse a vacinação, todo o mundo estaria em muito pior situação, incluindo Portugal”, destaca.