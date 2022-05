Covid-19. Portugal foi dos únicos a subir números depois de deixar as máscaras

Ao contrário da maioria dos países europeus, Portugal optou por acabar primeiro com a máscara em espaços fechados e só depois começar a vacinação dos grupos mais vulneráveis com a segunda dose de reforço contra a Covid-19. Mais de três semanas após o fim da medida, Portugal é o líder mundial de casos e apresenta a terceira maior mortalidade por milhão de habitantes, sendo dos únicos a ver aumentar o número de infetados e óbitos depois de acabar com o uso obrigatório de máscaras. O país mudou as regras dias depois de Reino Unido e Espanha o fazerem, mas os três países escolheram estratégias diferentes: britânicos anunciaram o fim das máscaras a 19 de abril, mas tinham começado a vacinar idosos e imunodeprimidos um mês antes, enquanto espanhóis iniciaram a vacinação com a quarta dose um dia antes de libertarem a população do uso de máscara, a 20 de abril. Os números são esclarecedores: entre o dia em que a máscara caiu nestes países e as três semanas seguintes, a incidência desceu 45% no Reino Unido e subiu 41% em Espanha. Em Portugal, a média de casos duplicou no mesmo intervalo de tempo - uma subida de 101%.

No que toca à mortalidade, Espanha registou uma descida de 26% nas mortes por Covid-19 nas três semanas após o fim da máscara e o Reino Unido manteve números semelhantes, enquanto Portugal teve uma subida de 23% nos últimos 21 dias. Este crescimento teve como ponto de partida o aumento da incidência nas faixas etárias mais velhas, que acompanhou a subida do número de casos noutras idades. Nas três semanas após o fim da máscara, entre 19 de abril e 9 de maio, os casos aumentaram quase 25% em maiores de 80 anos e 35% em idosos com idades entre os 70 e 79 anos, enquanto a mortalidade subiu 11% no grupo etário mais velho.

Países que deixaram máscara sem reforçar vacinação têm mais casos e mortes Ao todo, dos 16 países europeus que já anunciaram o fim das máscaras ao ar livre e em espaços fechados, 11 iniciaram a vacinação com a segunda dose de reforço contra a Covid-19: cinco começaram antes do fim das máscaras e outros seis, como Portugal, só começaram a administrar vacinas após deixarem cair as máscaras. Destes, só dois - a Finlândia e a Irlanda - registaram maiores aumentos em percentagem do número de casos após o fim das máscaras que Portugal. A semelhança com o nosso país? Ambos decretaram o fim da medida sem a acompanhar (ou anteceder) com o início da vacinação com a segunda dose de reforço. Entre os países que optaram por esta estratégia, só a Roménia, que também iniciou a vacinação com a quarta dose esta segunda-feira, não apresenta uma subida de casos ou mortes da pandemia. A Finlândia é também o país que regista a maior subida da mortalidade pós-máscara, sendo, a par de Portugal, os únicos que registaram aumentos de casos e mortes neste intervalo de três semanas após o fim da medida. Neste país, a máscara deixou de ser obrigatória ainda em 2021, a 17 de dezembro, enquanto a segunda dose de reforço só foi autorizada a idosos a 24 de março.

Outros dois países nórdicos, Noruega e Dinamarca, registaram aumentos da mortalidade depois de deixarem a máscara, mas em contextos diferentes: ambos fizeram-no no pico de incidência das respetivas vagas, em fevereiro, e a Dinamarca era, na altura, a líder mundial de incidência da pandemia. Antes disso, o país já tinha iniciado a vacinação com a quarta dose, em meados de janeiro, enquanto a Noruega só começou este processo de vacinação em abril. Em comparação, os países que vacinaram primeiro com a quarta dose e só depois retiraram as máscaras (Dinamarca, Hungria, Suécia, Reino Unido e Espanha) registaram, no total, descidas do número de casos na ordem dos 32% e 6% no número de óbitos por Covid-19 nas três semanas após a máscara cair. Do lado contrário, os países que optaram por não iniciar a vacinação antes do fim da máscara obrigatória (Portugal, Finlândia, Noruega, Roménia e Irlanda), registaram um aumento de 20% do número de mortes por Covid-19 e 21% do número de casos nas três semanas após a medida das máscaras deixar de estar em vigor.

Cronologia dos países que deixaram as máscaras e iniciaram vacinação da 4.ª dose A Dinamarca e a Hungria foram os primeiros a iniciar a administração da quarta dose a idosos e imunodeprimidos, ainda em janeiro, fazendo cair o uso de máscara a 1 de fevereiro e 7 de março, respetivamente. A Suécia deixou a máscara a 9 de fevereiro, mas cinco dias depois iniciou a administração da segunda dose de reforço, enquanto a Irlanda começou a vacinação um mês depois de acabar com a máscara, a 9 de março. O Reino Unido, que acabou com a medida de máscaras obrigatórias a 18 de abril, tinha iniciado a administração da quarta dose aos mais idosos um mês antes, na mesma altura da Finlândia, que já tinha terminado com o uso de máscaras em espaços fechados em dezembro do ano passado.

A Espanha, que tinha anunciado o fim das máscaras dias antes de Portugal, tinha começado a vacinação dos mais idosos na mesma altura, em meados de abril. Noruega e Islândia terminaram com as máscaras em fevereiro e iniciaram uma nova fase de vacinação dos mais vulneráveis no mesmo dia, a 20 de abril. Outros cinco países europeus não obrigam ao uso de máscara, mas ainda não começaram a administrar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. São eles Suíça, Estónia, Bulgária, Moldávia e Bielorrússia. Países como França, Alemanha ou Bélgica, por exemplo, já iniciaram a administração da quarta dose para os mais idosos e imunodeprimidos, mas ainda mantêm o uso obrigatório de máscara na maioria dos espaços fechados

Como Portugal se tornou líder mundial de casos A incidência mais do que duplicou em Portugal desde que o fim das máscaras entrou em vigor, com a incidência a subir de 632 casos por 100 mil habitantes em sete dias a 22 de abril, para uma incidência de 1.529 casos por 100 mil habitantes, ultrapassando o país que era até agora o líder mundial: a Austrália, que regista uma incidência semanal de 1.428 casos por 100 mil habitantes. Esta segunda-feira, a DGS confirmou quase 34 mil novos casos, um novo máximo desde fevereiro, e no domingo foram registadas 35 vítimas mortais da pandemia, o número mais alto de mortes em quase três meses. Nos últimos sete dias foram registados mais de 157 mil novos casos. A mortalidade é a terceira maior do mundo, apenas atrás de Finlândia e Nova Zelândia, registando nos últimos sete dias 18,5 óbitos por milhão de habitantes - um aumento de 47% desde o fim da máscara, em relação aos 12,6 óbitos por milhão de habitantes.

Mas a estatística mais preocupante surgiu no último relatório epidemiológico do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge: entre 3 e 9 de maio, 41 em cada 100 testes revelaram-se positivos, tendo sido registada uma diminuição do número de testes realizados, mas uma subida brutal do número de casos confirmados no mesmo período. O limite definido como seguro pelas autoridades de saúde é de 4%, o que significa que este indicador está 10 vezes acima do recomendado.

O aumento do número de casos levou a Direção-Geral da Saúde a anunciar na quinta-feira passada que os idosos com mais de 80 anos e os residentes em lares de terceira idade iriam começar a ser vacinados com a vacina para a Covid-19, que começou esta segunda-feira, em centros de vacinação ou centros de saúde, antecipando a fase que estava prevista apenas para o final de agosto. Em comunicado, a DGS justificou que a recomendação tem o “objetivo de melhorar a proteção da população mais vulnerável, face ao atual aumento da incidência de casos em Portugal”. A recomendação inclui ainda crianças e jovens entre os 12 e 15 anos com condições de imunossupressão, que passam a ser elegíveis para receber uma dose adicional de vacina contra a Covid-19 após parecer favorável da Comissão Técnica da Vacinação. "Os jovens com estas condições serão vacinados de acordo com orientação e prescrição médica", explica a DGS.