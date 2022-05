Quase 34 mil. Portugal com mais casos diários de Covid-19 do que nos picos de 2020 e 2021

No top-3 de países com mais novos casos por população estão Austrália e Nova Zelândia, com Portugal a registar três vezes mais casos por 100 mil habitantes que o segundo país europeu com maior incidência, a Alemanha.

Nos últimos sete dias foram registadas 191 mortes por covid-19 em Portugal, com domingo a ter registado o máximo de mortes desde o início de março: 35 num dia.