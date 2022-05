Morte na A6. Arquivado processo contra Eduardo Cabrita

O Ministério Público (MP) arquivou o processo contra Eduardo Cabrita, o ex-ministro da Administração Interna que era arguido no caso da morte de um trabalhador na autoestrada A6.

A notícia foi confirmada à Renascença por Manuel Magalhães e Silva, advogado do antigo governante.

Na argumentação para o arquivamento do processo contra Eduardo Cabrita, o MP considerou que o ministro não tinha que controlar a condução do motorista e, ainda que o tivesse, não estava em condições de se aperceber da condução, da velocidade a que seguia a viatura, do estado da via ou da presença de obstáculos.



As acusações contra o motorista da viatura oficial do Governo mantêm-se. O processo contra o ex-chefe de segurança também foi arquivado.