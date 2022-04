Eduardo Cabrita formalmente constituído arguido no caso da morte na A6

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi ouvido esta sexta-feira e formalmente constituído arguido no caso do acidente de viação na A6, que provocou a morte a um trabalhador.

Eduardo Cabrita prestou declarações no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, durante cerca de uma hora, acompanhado pelo seu advogado.

O ex-ministro, que seguia no lugar do passageiro na altura do acidente, foi constituído arguido pelo Ministério Público de Évora, por “factos capazes de integrar a eventual prática de um crime de homicídio por negligência por omissão”.



À saída das instalações do DIAP de Évora, Eduardo Cabrita apenas declarou que “o que tinha a dizer, disse-o no processo”.

O advogado Manuel Magalhães e Silva limitou-se a adiantar que Eduardo Cabrita “confirmou as declarações que tinha prestado perante o Ministério Público e respondeu aos esclarecimentos que lhe foram pedidos”.



Posteriormente contacto pela agência Lusa, o advogado Manuel Magalhães e Silva limitou-se a confirmar que o ex-ministro foi constituído e interrogado como arguido.