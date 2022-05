Médico António Sarmento defende regresso dos boletins diários da Covid-19

“Há uma faixa da população que está totalmente desprotegida: as pessoas mais idosas e as pessoas com comorbilidades, nomeadamente os transplantados”, adverte.

O médico, que foi a primeira pessoa em Portugal a receber a vacina contra o novo coronavírus, diz ser “evidente que a gravidade da doença não tem nada a ver com a gravidade que tinha no início, antes das vacinas, mas continua a matar muito os doentes transplantados”.

Os boletins diários da Covid-19, da Direção-Geral da Saúde (DGS), não deviam ter acabado, defende o diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de São João, António Sarmento, em declarações à Renascença .

“Nas pessoas imunodeprimidas, muitas vezes a vacina não funciona. Como é que nós as podemos proteger? Evitando-lhes o contacto com pessoas com doença, que são novas e não vão sofrer nada com isso, mas que se não tiverem cuidado podem comprometer essas pessoas que têm muito poucas defesas. Temos que ter cuidado os mais frágeis”, defende.

Neste cenário em que a doença ainda não desapareceu, o diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Hospital de São João considera que a informação é essencial no combate à pandemia.

“O ideal é nós chegarmos a uma sociedade em que as pessoas tenham uma literacia em saúde para elas próprias tomarem medidas mesmo que não sejam impostas. Para isso, é importante uma informação clara e transparente das autoridades de saúde. Aquela informação que havia até 11 de março, em que a Dra. Graça Freitas ia todos os dias à televisão dizer os números… não estou a dizer que ela precise ir à televisão, mas era fundamental” divulgar essa informação, afirma.