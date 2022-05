Portugal reportou dois novos casos suspeitos de hepatite aguda desconhecida em crianças

Portugal reportou dois casos suspeitos de hepatite aguda desconhecida em crianças. A notícia é avançada pelo jornal "Expresso".

De acordo com o semanário, as duas crianças foram assistidas num hospital privado no passado mês de abril, com um quadro hepático viral sem causa identificada. A evolução clínica foi favorável e sem gravidade.

Ainda segundo o "Expresso", os dois novos episódios suspeitos em Portugal foram reportados em cumprimento de uma recomendação dos peritos do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), no âmbito do alerta em emergências de saúde pública.

A Renascença já procurou confirmar junto do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças a existência destes dois casos suspeitos, mas o ECDC remeteu para as autoridades nacionais de saúde. A Renascença também já contactou a Direção-Geral da Saúde, mas não obteve resposta até ao momento.

No fim do mês de abril surgiu o primeiro caso suspeito desta doença em Portugal que não veio a confirmar-se. A criança de 21 meses que esteve internada no Hospital de São João tinha afinal gripe A.