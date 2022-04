Criança no Hospital de S. João: não é hepatite aguda, mas gripe A

Já teve alta hospitalar a criança internada no Hospital São João, no Porto, que estava sobre observação, devido a suspeitas de poder se tratar de um caso de hepatite aguda.

O diagnóstico feito à criança, de 21 meses, é de gripe A.

Em comunicado, o Hospital de São João indica que "a criança testou positivo para três vírus, entre os quais o Influenza A, sendo que qualquer um deles pode ter sido a causa da patologia hepática aguda que foi diagnosticada".

"O menino encontra-se estável e a evoluir favoravelmente, estando o CHUSJ a monitorizar e a prestar todos os cuidados necessários", lê-se, ainda.

Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) revelada que a criança apresentava uma "evolução muito favorável, cujo quadro clínico e analítico não apresenta o perfil das hepatites de causa desconhecida descrito em alguns países".

Na quinta-feira, o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, indicava que não se previa que a criança internada tivesse a doença.

"Temos uma criança suspeita de hepatite aguda que ainda está a ser avaliada do ponto de vista laboratorial. Cumpre com os critérios que estão definidos para caso suspeito, por isso, ainda hoje será registada dessa forma, ainda que em termos clínicos a suspeita para este tipo de hepatite seja pouco robusta", dizia Fernando Araújo.

Esta quinta-feira à noite, a DGS anunciou a criação de uma task force de "acompanhamento e atualização" do surto mundial de hepatite aguda em crianças.~

Esta "task force" terá como missão "o acompanhamento e atualização da situação internacional, a avaliação de risco a nível nacional e a elaboração de orientações técnicas para a deteção precoce de eventuais casos que venham a ser identificados no país", referiu a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

[notícia atualizada às 9h40 de 29 de abril de 2022 com informação da alta hospitalar]