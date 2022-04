É preciso clarificar a lei do Alojamento Local em prédios de habitação

Com uma avalancha de processos à vista, são muitas as vozes que pedem uma alteração à lei do Alojamento local.

Um acórdão recente do Supremo Tribunal de Justiça decidiu que num prédio de habitação permanente não pode haver alojamento local, ou seja, qualquer condómino pode agora recorrer aos tribunais, sem precisar de ter de provar que o alojamento local causa perturbação no normal funcionamento do prédio.

O presidente da Associação de Alojamento Local, Eduardo Miranda, diz que o acórdão é uma ameaça ao turismo em geral e até ao comércio local e lembra que o alojamento local já representa quase metade das dormidas em Portugal.

“O alojamento local em Portugal representa 41% das dormidas. Em Lisboa, já sabíamos por causa da taxa turística, representa 47, quase 50%. No Porto, ultrapassa os 50%. Ou seja, um erro aqui, por uma desproporcionalidade, pode matar não o alojamento local, mas o turismo”, alerta Eduardo Miranda.

E, segundo o responsável, não está em causa apenas o turismo, mas, sim, grande parte da atividade económica.

“Cada euro gasto por um alojamento local é gasto o dobro no comércio local. Portanto, eu posso estar a matar o talho ao lado, a farmácia… Agora, isso não significa de todo, e não tem que significar, que, por causa dessa questão económica, eu vá deixar de lado os interesses e os direitos dos condóminos”, acrescenta.

A Associação de Alojamento Local garante que é baixo o número de litígios, mas a situação poderá mudar.

Na opinião do presidente da Associação de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios, Vitor Amaral, o acórdão do supremo pode aumentar os conflitos entre vizinhos.

“Poderá ser mais um potenciador da conflitualidade normal entre condóminos e poder servir, em algumas relações de vizinhança que não são bem tratadas, de argumento para, até, eventualmente, levar a tribunal”, sinaliza.

E como basta um único condómino para desencadear um processo judicial, a solução que resta, diz Vitor Amaral, é mudar a lei. A mesma proposta é feita pela Iniciativa Liberal, através do deputado Carlos Guimarães Pinto.

“Apenas uma pequena alteração, que não visa corrigir tudo aquilo que nós achamos que está errado e extremamente restritivo com a questão do alojamento local, mas apenas clarificar esta componente da lei, para que a situação possa continuar exatamente como até aqui”, explica o deputado, defendendo que a lei deve garantir que o alojamento local possa continuar a ser explorado nos prédios, em propriedade horizontal.

Embora os juízes não sejam obrigados a seguir a posição do Supremo Tribunal, é fundamental clarificar a lei, entende o advogado da área do imobiliário, Manuel Alexandre Henriques.

“A ordem jurídica portuguesa, a meu ver bem, entende que nestes casos, digamos, de conflito entre orientações jurisprudenciais, como estamos aqui a ver, o próprio sistema obriga, neste caso, o Supremo Tribunal a ter uma decisão uniformizada. Agora, o juiz do tribunal também não está vinculado a seguir isto. É uma orientação para a boa aplicação do Direito, mas não é uma obrigação”, explica.

