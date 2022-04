SEF. Sindicato diz que adiamento da extinção era “a única decisão possível”

O sindicalista saúda a sensatez do novo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, por ter percebido que era impossível cumprir a extinção do Serviço e lembra que as normas europeias ditam que a formação de um inspetor do SEF tem a duração de um ano.

“Temos um ministro com uma política de abertura desde a primeira hora e tem demonstrado interesse naquilo que são as preocupações dos trabalhadores. Isto é uma postura completamente diferente da anterior e que importa ressalvar numa questão negocial”, sublinha.