Elísio Summavielle reconduzido para terceiro mandato à frente do CCB

A comissão de serviço tinha terminado em 15 de março. Nos planos de Elísio Summavielle estava a saída, mas o pedido do atual ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, fez o até aqui presidente do conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB) reconsiderar.

Summavielle aceitou um terceiro mandato à frente do CCB. Fonte daquela casa de cultura de Belém avança à Renascença que o despacho será publicado em breve e que a nova equipa entra em funções já no dia 26 de abril.

Depois da saída de Isabel Cordeiro do CCB para a secretaria de Estado da Cultura, ao seu lado Elísio Summavielle terá agora Madalena Reis. Trata-se de uma solução interna. Madalena Reis era até aqui diretora de desenvolvimento e comunicação e irá assumir o lugar no conselho de administração do CCB.

Nos planos de Elísio Summavielle mantém-se o projeto que desde o primeiro mandato o motivou: a construção dos dois novos módulos do CCB que preveem um hotel de cinco estrelas e uma zona comercial.

Antes da pandemia já tinha sido lançado o concurso público internacional, no entanto o consórcio que venceu desistiu do projeto e, em setembro de 2021, Summavielle avançava que iriam recorrer a “ajuste direto”.

Em mãos para o terceiro mandato, o ex-secretário de Estado da Cultura Elísio Summavielle também outro dossier complexo, que é a coleção Berardo. Com o espólio de arte arrestado ao comendador madeirense, os bancos conferiram ao Estado a salvaguarda das obras propriedade da Associação Coleção Berardo.

Até aqui, enquanto presidente do conselho de administração do CCB, Elísio Summavielle tem sido o fiel depositário da coleção e responsável pela sua fruição no museu instalado no CCB. O acordo assinado entre Berardo e o Estado termina no final de junho.