Atropelamento mortal na A6. Eduardo Cabrita será constituido arguido amanhã

O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita vai ser constituído arguido no caso do atropelamento mortal na A6 amanhã. A notícia está a ser avançada pelo "Observador".

O antigo governante deve dirigir-se na sexta-feira ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora para ser constituído arguido e ser interrogado sobre o acidente.

A decisão de constituir arguido o ex-ministro já tinha sido tomada em janeiro pelo diretor do DCIAP de Évora, José Carlos Laia Franco.

O acidente de viação, que resultou na morte de Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da A6, aconteceu no dia 18 de junho de 2021, no Alentejo, ao quilómetro 77.600 da via, no sentido Este/Oeste (Caia/Marateca).



No dia 3 de dezembro de 2021, o Ministério Público (MP) deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra o motorista do carro onde seguia o ex-ministro e que atropelou mortalmente o trabalhador na A6, imputando-lhe a prática de um crime de homicídio por negligência e duas contraordenações.

No mesmo dia, Eduardo Cabrita demitiu-se do cargo de ministro da Administração Interna.