Ministério Público confirma: ex-ministro Eduardo Cabrita constituído arguido

O ex-ministro Eduardo Cabrita e o "responsável pela segurança da comitiva" vão ser constituídos arguido no processo do atropelamento mortal na A6, segundo o despacho do diretor do DIAP de Évora que reabriu o inquérito.

No despacho, a que a agência Lusa teve acesso, o diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, José Carlos Laia Franco, determina esta constituição como arguidos.

"Importará, previamente, com todas as consequências legais processuais que lhe são inerentes", proceder "à constituição formal como arguidos daqueles dois indivíduos", pode ler-se.

Na quinta-feira a CNN Portugal e a TVI avançavam que o Ministério Público determinou a reabertura do inquérito no caso do sinistro na A6, para investigar a conduta do antigo governante.