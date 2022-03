Sociedade civil convidada a encontrar soluções para falta de professores

Pais, docentes e dirigentes sindicais reúnem-se este sábado, em Braga, para definirem propostas que consigam trazer mais professores para as escolas.

Encontro acontece numa altura em que a classe está muito envelhecida, como diz vice-presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores - SIPE.

“O facto de a classe também estar envelhecida faz com que muitas vezes as pessoas fiquem doentes e, tudo isso, acaba por resultar na falta de professores, especialmente na região de Lisboa, mas no grande Porto também já se faz sentir e em localidades do Interior. Quando alguém tem de ir, muitas vezes chega lá e ou não tem onde ficar ou não compensa, porque é caro face aquilo que as pessoas vão ganhar”, explica Rosa Maria Sá.

Matemática e português são as disciplinas com mais carências. Já a físico-química, a geografia, o grupo das educadoras de infância e as professoras do primeiro ciclo são setores bastante envelhecidos.

O sindicato promove este seminário para encontrar soluções para a falta de professores. As conclusões vão ser enviadas ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação (CNE).

O Ministério da Educação voltou este ano a aumentar o número de vagas para o concurso externo, que permite a integração nos quadros de educadores de infância e docentes, com um total de 3.259 lugares disponibilizados.