Sindicato do SEF admite que há risco de situações de tráfico para ucranianos em Portugal

O presidente do sindicato dos investigadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) admite a provável ocorrência de situações tráfico de seres humanos que possam vitimar cidadãos ucranianos que procuram refúgio em Portugal.

“Naturalmente que este é um terreno fértil para a existência de tráfico de seres humanos e essa probabilidade existe”, diz, em entrevista à Renascença, Acácio Pereira.

De acordo com o responsável do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), “o SEF está a trabalhar com base em alertas, nomeadamente da Europol”, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, “com base na análise de informação”, tendo reforçado o controlo.

“O que o SEF fez foi, recentemente, fazer controlos móveis, dentro do território nacional, para análise e monitorização destas situações”, anuncia, Acácio Pereira.