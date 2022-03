PSP faz um minuto de silêncio em memória do agente morto

Fábio Micael Serra Guerra, agente da Polícia de Segurança Pública desde 2019, faleceu na sequência de desacatos no dia 19, pelas 6H30, em Lisboa, quando juntamente com mais três colegas da PSP tentou evitar uma rixa entre dois grupos rivais à porta de um estabelecimento de diversão noturna.

Numa nota de pesar, a Marinha Portuguesa "lamenta profundamente o falecimento do Agente da Polícia de Segurança Pública, Fábio Guerra", "reiterando que se encontra disponível para colaborar com as autoridades policiais, com vista ao apuramento de todos os factos".