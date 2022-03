Marinha confirma que dois fuzileiros estiveram envolvidos em agressões a agentes da PSP

A Marinha portuguesa confirma que no dia 19 de março, sábado, "dois militares, do regime de contrato, da classe de fuzileiros, envolveram-se nos confrontos que ocorreram na madrugada desse mesmo dia, na via pública".

As agressões emtre elementos da marinha e polícias fora de serviço ocorreram junto de um espaço noturno, em Lisboa, e a Marinha diz que estes miltares posteriormente deram conhecimento às respetivas chefias.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, três agentes envolvidos nas agressões tiveram alta no sábado, mas um quarto polícia mantém-se internado no Hospital São José, em Lisboa, em estado crítico.



"A Marinha mandou os dois militares apresentarem-se na respetiva unidade, onde se encontram a responder a um inquérito interno e à disposição das autoridades policiais para as devidas investigações", anuncia em comunicado aquele ramo do exército.