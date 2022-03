Jovem acusado de terrorismo. Asperger pode ser suficiente para alegar inimputabilidade?

“A anomalia psíquica tem de destruir as conexões reais e objetivas do sentido da atuação do agente de tal modo que os atos daquela pessoa podem ser explicados, mas não podem ser compreendidos como sendo a sua natureza ou a sua personalidade”, explica Sofia Brissos.

”É uma responsabilidade de todos os profissionais do foro, a começar pelos órgãos de justiça criminal, a continuar nos advogados quer da vítima, quer do agressor, passando também pelos magistrados do Ministério Público, e terminando depois naturalmente também no juiz ou no conjunto dos juízes do tribunal coletivo ou do tribunal de júri, se for o caso”.

Falar do que não se sabe

O jurista e psicólogo Carlos Poiares defende que em matéria de anomalia psíquica, é frequente ver advogados e magistrados a falar daquilo que não sabem.

“Eu nunca vi um juiz querer convencer que percebe de canalização quando os problemas são os canos de uma casa. Mas vejo, muitas vezes, a magistratura e os advogados a tecerem considerações sobre questões de saúde mental para as quais não estão necessariamente habilitados. Aliás, até porque em Portugal raramente se estuda psicologia ou psiquiatria nas faculdades de direito”, argumenta.

O professor universitário diz que é preciso acabar com o preconceito de que os psiquiatras e os psicólogos quando são chamados ao processo, é para desculpabilizar o crime.

“Nós temos ainda, e é um vício da nossa sociedade, uma ideia de senso comum que quando os psiquiatras ou os psicólogos acodem a um processo, servem para ser entidades desculpabilizantes do crime. Isto não é verdade. E tem de ser dito e repetido até à exaustão que não é verdade. Isto é populismo. Mas acima de tudo é fruto de uma deficiente informação sobre aquilo que é a comunicação entre técnicos de saúde mental e técnicos de justiça”, conclui Carlos Poiares.