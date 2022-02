Ucrânia. Advogados portugueses oferecem ajuda a refugiados

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados que chegaram a vários países vizinhos, como a Polónia, a Hungria, a Moldávia e a Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, tendo sido aprovadas sanções pesadas contra a Rússia.

O terceiro pacote de sanções envolve o sistema financeiro. Sete bancos russos vão ser excluídos do sistema SWIFT e “desconectados do sistema financeiro”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no sábado à noite.