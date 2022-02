Turistas ucranianos começam a deixar a Madeira no sábado

Sessenta e nove dos 189 turistas ucranianos que estão na Madeira podem abandonar a ilha no sábado, com destino a Vilnius, na Lituânia. Até às 17h00 desta sexta-feira, 50 lugares já estavam ocupados.



A informação foi dada à Renascença pelo gabinete do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo de Jesus.

Os turistas ucranianos chegaram à Madeira no sábado e deviam regressar a Kiev amanhã, mas com o espaço aéreo fechado não o poderão fazer. A alternativa é aproveitar as ligações aéreas entre o Funchal e países próximos da Ucrânia.

Esta é uma primeira solução encontrada pelo governo regional, em ligação com a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, o SEF e a embaixada da Ucrânia em Lisboa, envolvendo também o operador turístico. Abrange apenas uma parte dos turistas.

Eduardo Jesus quer que todos se sintam apoiados pela região, “isso também faz parte da nossa capacidade de bem receber: como conseguimos ajudar a resolver problemas”.

Por outro lado, garante que o Governo Regional não vai baixar os braços enquanto não forem encontradas soluções para todos os turistas afetados pelo conflito na Ucrânia. ”Queremos que um dia, ultrapassado este conflito, estas pessoas possam não só voltar a visitar-nos mas que continuem a olhar para a Madeira como um lugar seguro, que as acolheu e as apoiou num momento difícil”.

Na Madeira estão também 220 turistas russos que chegaram no domingo à tarde no voo inaugural da Ural Airlines, que liga o Funchal a Moscovo. Em relação a estes, por enquanto não se colocam problemas com o regresso à Rússia.