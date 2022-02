Governo diz que alívio de restrições será "progressivo, gradual e cauteloso"

À saída de uma sessão no Infarmed, em Lisboa, António Lacerda Sales notou que os indicadores, "quer ao nível da incidência, quer ao nível do índice de transmissibilidade, quer ao nível da pressão sobre os serviços de saúde, são bons".

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 55 mortos e 18.135 infetados com Covid-19.

Segundo os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, há uma descida do número de internados. Há agora 2.270 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos 94 do que ontem, das quais 147 em cuidados intensivos (menos uma).

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 foi alargado para as crianças entre os 5 e os 11 anos de idade, em exclusivo para o próximo sábado, dia 19 de fevereiro.

O processo de vacinação decorrerá "no sábado, dia 19 de fevereiro, na parte da manhã, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", adiantam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em comunicado.

Os pais ou responsáveis legais das crianças podem realizar o agendamento através do Portal da Vacinação criado para o efeito.