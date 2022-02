Covid-19. Agendamento da vacina alargado a crianças entre 5 e 11 anos

Veja também:

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 foi alargado para as crianças entre os 5 e os 11 anos de idade, em exclusivo para o próximo sábado, dia 19 de fevereiro.

O processo de vacinação decorrerá "no sábado, dia 19 de fevereiro, na parte da manhã, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes", adiantam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em comunicado.

Os pais ou responsáveis legais das crianças podem realizar o agendamento através do Portal da Vacinação criado para o efeito.

Nesta fase, também podem fazer o autoagendamento as pessoas com 18 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19.

Os utentes com 50 ou mais anos podem agendar a dose de reforço contra a Covid-19 e/ou para a gripe sazonal.



Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 55 mortos e 18.135 infetados com Covid-19.

Segundo os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, há uma descida do número de internados. Há agora 2.270 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos 94 do que ontem, das quais 147 em cuidados intensivos (menos uma).

[notícia corrigida - aberto o autoagendamento e não a modalidade Casa Aberta]