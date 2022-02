Seca no Algarve. Autarcas defendem "quotas de acesso à água" para a agricultura

Depois de o Governo ter decidido suspender o abastecimento de água para a rega a partir da albufeira da Bravura, em Lagos, António Pina diz compreender a medida e alerta que, "mais do que nunca", está na altura de repensar a agricultura que se faz no Algarve.

"Não vai haver mais água no futuro do que aquela que temos hoje, quanto muito teremos a mesma água, mas vinda de outras fontes", alerta o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, que diz ver "com preocupação" a situação de seca que a região algarvia enfrenta.

Mais de metade da região do Algarve está, nesta altura, em seca moderada. Na barragem da Bravura já não é mais possível usar a água para fins agrícolas. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, pede aos agricultores que se adaptem e repensem a forma como é feita a produção agrícola no Algarve.

Mais de metade da região do Algarve está, nesta altura, em seca moderada e a expectativa dos autarcas e do Governo é que chova em fevereiro e em março para que ainda seja possível reverter o atual quadro de seca, repondo parte das reservas nas barragens e aquíferos. Mas este "é um problema de anos" que levou o Governo a colocar de parte 200 milhões de euros para o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, enquadrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que leva António Pina a ter "alguma esperança".

"No PRR estão previstas várias medidas para aumentar as fontes de água como uma central de dessalinização, mas esta é apenas para fins humanos. Inclui também a ligação do Pomarão a Odeleite e este uso pode ser partilhado também para a agricultura e estão também em campo alguns projetos para remodelar as redes de abastecimento agrícolas - que têm níveis altos de perdas - e a reutilização das águas residuais para os campos de golfe e também para as produções agrícolas que estão próximas destas ETARs."

Dessalinização, uma solução para a falta de água?

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve considera que a construção de uma central de dessalinização no Algarve, paga por verbas do PRR, "é um seguro de água", mas alerta que só dentro de "três meses" é que deverá estar definida a localização da central, que fica ainda ser sujeita a um estudo de impacto ambiental.

"Foi apresentado um pré-estudo de localização por parte das Águas do Algarve com sete hipóteses de localização que vão agora ser discutidas caso a caso com os municípios para percebermos as circunstâncias que condicionam a sua localização, seja o acesso à tubagem das águas do Algarve para captar água do mar, seja a própria proximidade com o mar, para depois avançarmos no projeto de execução. Esperamos que nos próximos três meses se defina uma ou duas localizações para depois irmos para o estudo de impacto ambiental."

A central de dessalinização do Algarve terá um investimento de 45 milhões de euros.