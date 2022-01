Incidência de Covid-19 nas crianças com menos de 10 anos aumenta 83% numa semana

Veja também:

As crianças até aos 9 anos são o grupo com a incidência mais elevada de novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, que aumentou 83% numa semana, indicam as "linhas vermelhas" da pandemia divulgadas esta sexta-feira.

A faixa etária com "incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu ao grupo das crianças com menos de 10 anos (12.428 casos por 100 mil habitantes), que foi também o grupo com maior aumento da incidência, em relação à semana anterior (+83%)", adianta a análise de risco semanal das autoridades de saúde.

Segundo o documento do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), regista-se em Portugal uma tendência crescente da incidência cumulativa nos grupos etários abaixo dos 20 anos, assim como nas pessoas entre os 30 e os 49 anos e acima dos 70 anos.

Os jovens entre os 10 e os 19 anos apresentam a segunda incidência mais elevada de novas infeções, que aumentou 49% no espaço de uma semana, para 10.066 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

"Apesar de a incidência cumulativa a 14 dias no grupo etário dos indivíduos com 80 ou mais anos ter apresentado uma tendência crescente, o valor de 1.811 casos por 100 mil habitantes reflete um risco de infeção mais de três vezes inferior ao apresentado pela população em geral", referem as "linhas vermelhas".

Segundo o relatório, na quarta-feira a incidência cumulativa a 14 dias foi de 6.496 casos por 100 mil habitantes em Portugal, indicando uma "intensidade muito elevada e com tendência crescente" de infeções pelo SARS-CoV-2.

Portugal regista esta sexta-feira 63.833 novos casos de Covid-19 e e 44 mortes,indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de concelhos abaixo do nível máximo de incidência de infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 baixou esta semana de cinco para dois, ambos na região Autónoma dos Açores.