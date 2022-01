Vacinação Covid-19. Elevado número de infeções obriga a alterar plano inicial

As que forem infetadas “durante este período, vão ter de esperar para que o reforço seja dado mais tarde”, diz Carlos Penha Gonçalves.

Nessa altura, estarão vacinadas “todas as pessoas elegíveis, que são aquelas que já fizeram vacinação primária há tempo suficiente para fazerem agora a vacinação de reforço e também aquelas pessoas que não foram infetadas e por isso podem ser vacinadas”.

O coordenador da “task force” de vacinação contra a Covid-19 rejeita que o processo esteja a ser mais lento do que o plano inicial, de duas doses.

“Temos estudos comparativos da percentagem que estamos a cobrir e realmente não está mais lento. Pode haver essa perceção, mas não há uma lentidão em relação ao início do processo”, começa por dizer, lembrando que “a primeira fase da vacinação começou em dezembro e acabou em setembro: demorou 10 meses”.

“O facto de termos um pico de infeção muito grande faz com que os reforços tenham de ser adiados”, insiste. Não é, pois, por falta de adesão das pessoas, defende.

“Temos, neste momento, acima dos 60 anos, 85% da população vacinada. E fizemos um esforço muito grande, porque é aquela fração da população que mais pressão faz sobre o sistema hospitalar”, sustenta.

Quanto aos mais novos, é cedo para dizer. “Estamos a baixar as idades e vamos ver como reagem. Vamos agora nos 45 anos, nas próximas semanas vamos baixar muito rapidamente as idades de acesso à vacinação e, portanto, é muito cedo para dizer”.

“Mas posso dizer que, por exemplo, no caso das crianças que vacinámos dos 5 aos 11 anos, com a primeira dose, tivemos mais de 50% e é uma das maiores taxas da Europa. Portanto, não me parece que realmente esteja a haver uma hesitação vacinal”, sublinha.