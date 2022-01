Criança morre com Covid-19 no Hospital de Santa Maria

Veja também:

Uma criança de seis anos morreu com teste positivo à Covid-19 no Hospital de Santa Maria, revelou esta segunda-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

O menino faleceu no domingo e tinha dado entrada no Hospital de Santa Maria no dia anterior.

A criança chegou "com um quadro de paragem cardiorrespiratória", refere o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, em comunicado.

As causas da morte estão a ser analisadas.

A criança tinha a primeira dose da vacina contra a Covid-19, tendo o CHULN notificado o caso ao Infarmed e à Direção-Geral da Saúde.

"O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte endereça as mais sentidas condolências à família", refere a instituição, em comunicado.