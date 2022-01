Portugal à beira dos dois mil internados com Covid, em dia com mais 31 mortos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 31 mortos e 21.917 infetados com Covid-19. Os números são avançados pelo relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

O documento ainda para um forte aumento do número de internados. Há agora 1.938 internados com Covid-19, mais 125 do que ontem, dos quais 174 em cuidados intensivos, mais seis do que ontem.

O relatório aponta ainda para um novo recuo do R, estando agora a 1,13, a nível nacional. Já a incidência a nível continua a subir, estando agora num valor superior a 3.840 casos por 100 mil habitantes.

Dos 31 mortos, uma pessoa tinha entre 20 e 29 anos, outra entre os 40 e os 49 anos, duas entre os 50 e os 59 anos, cinco entre os 60 e os 69 anos, nove entre os 70 e os 79 anos e 13 acima dos 80 anos.

A região do Norte volta a ser a que regista maior número de novas infeções nas últimas 24 horas, mais 8.937, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.938 novos casos. A região Centro surge em terceiro lugar, com 2.078 novos casos e depois a Madeira, com 1.232. O Algarve surge em quarto lugar com 796 novas infeções e o Alentejo 532. A fechar a tabela, como tem sido habitual, está a região dos Açores com 404 novas infeções.

No que toca à distribuição etária, a faixa entre os 0 e os 9 anos é a que regista nas últimas 24 horas maior aumento, com 4.106, seguida da faixa etáris ente os 40 e os 49 anos, com 3.855 e depois a faixa ente os 30 e os 39 anos.

Os números da Direção-Geral da Saúde referem ainda que nesta altura há mais de 330 mil casos ativos da doença (331.158), mais 3.803 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.906.891 casos da doença, dos quais 19.334 morreram e 1.556.399 conseguiram recuperar.