Covid-19. Visitas suspensas nos hospitais de Torres Novas, Abrantes e Tomar

O Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) decidiu suspender, de modo temporário, as visitas aos doentes internados nos hospitais de Torres Novas, Abrantes e Tomar.

De acordo com o comunicado enviado nesta terça-feira à Renascença, a decisão foi tomada na sequência da atual situação epidemiológica no país – caracterizada, sobretudo, pelo elevado número de casos diários de Covid-19 – e do alerta lançado pela Organização Mundial de Saúde, segundo a qual mais de metade dos europeus serão infetados nas próximas semanas.

“Esta é uma medida preventiva, que tem como objetivo uma maior salvaguarda da segurança das pessoas doentes que se encontram internadas nos hospitais do CHMT, bem como dos profissionais de saúde da instituição”, defende a administração do centro hospitalar, pedindo “desde já a compreensão e colaboração dos utentes e dos seus familiares”.

A decisão será reavaliada periodicamente e ajustada “de acordo com a evolução situação epidemiológica”, indica a administração na nota também publicada na internet.

O Centro Hospitalar Médio Tejo serve uma população de cerca de 266 mil habitantes.